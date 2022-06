Pride 2022, un'onda arcobaleno si prepara ad avvolgere Napoli. Parlano i protagonisti

"Napoli da sempre in prima linea per la tutela dei diritti civili, esempio per il mondo intero". Chi ci sarà al Pride 2022

Con lo slogan "...e che burdello", a sottolineare la voglia di fare festa assieme dopo 2 anni di restrizioni anti-Covid, questo sabato 2 luglio, a partire dalle 15.00, un'onda arcobaleno inizierà a formarsi a piazza Municipio, simbolo e segno della vicinanza delle istituzioni cittadine all'evento, che nella nostra città si tiene dall'ormai lontano 1997, quando sindaco era Antonio Bassolino. E in effetti, come ha avuto modo di evidenziare Antonio Sannino (Antinoo - Arcigay Napoli) in occasione della presentazione ufficiale del programma dell'evento, Napoli è sempre stata e resta "città d'avanguardia" sul fronte della tutela dei diritti civili che invece, soprattutto in questi giorni, stanno subendo attacchi in tutto il mondo.

Al Napoli Pride 2022 ci sarà anche il sindaco Gaetano Manfredi: "è stato uno dei primi rettori in Italia a volere la carriera alias per le persone transgender", ha sottolineato più volte Sannino.

Nello spirito del Pride, in uno con l'impegno per la tutela dei diritti civili in generele e delle persone Lgtb+, ci sarà ovviamente tantissimo spazio per i sentimenti e per il divertimento che culminerà nello show per l'organizzazione artistica di Diego Di Florio, per la terza volta alla guida dell’evento.

Ospiti Vip

"Madrina del Napoli Pride di quest’anno è Bianca Guaccero, artista che stimo tanto e che da sempre si batte a favore dell’inclusione e contro le discriminazioni di ogni genere" ha ribadito Di Flora.

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco del Lungomare, ad iniziare dall'attesissima Valeria Marini e poi Alexia, Maria Mazza, Marco Carta, Virginio, Priscilla, Vergo, Mavi, Rosario Miraggio, Emiliana Cantone, Mr.Hyde, Rico Femiano, Antonino e la drag queen Bellatrix. Padroni di casa la showgirl Teresanna Pugliese e il ballerino Vito Coppola. E tutti gli artisti e anche il direttore artistico che partecipano al Napoli Pride 2022 non percepiscono cachet: "è facile per un’artista dimostrare la propria vicinanza alla comunità lgbtq + con un post sui social o con l’arcobaleno su una foto, più lodevole invece è muoversi da casa e venire al Pride e cantare gratis", dice infatti Di Flora.

Gli orari

Il corteo partirà alle ore 17.00 da Piazza Municipio.

L'onda arcobaleno si dirigerà sul lungomare dove ad attenderla troverà il palco allestito per lo "star show", che inizierà alle 21.00.

La manifestazione, co-organizzata dal Comune e dalle associazioni LGBT, Antinoo Arcigay Napoli, Associazione Trans Napoli, Alfi le Maree Napoli, con il sostegno di Famiglie Arcobaleno, AGEDO, Pochos, Pride Vesuvio Rainbow, Arci Mediterraneo e CSV Napoli con l’adesione di i Ken ONLUS e altri gruppi del territorio e non solo, ha il patrocinio di Comune di Napoli, Regione Campania, Città Metropolitana e Consolato degli Stati Uniti di Napoli.