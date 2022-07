Pride 2022: le foto

L'onda arcobaleno formata da migliaia di ragazz* e decine e decine di famiglie è tornata per le strade di Napoli. Puntuali alle 15.00, come da programma, nonostante il caldo proibitivo, hanno iniziato ad affollare Piazza Municipio con tanta voglia di stare assieme, raccontare e raccontarsi, e tra scherzi, provocazioni e colori sottolineare che il Pride, ancora oggi, nel 2022, è importante perché i diritti civili, l'uguaglianza, la libertà di espressione e la possibilità di vivere l'amore che si sente non sono un patrimonio acquisito, ma una zona di confine sottoposta a erosione continua, come dimostrano i recenti fatti di Oslo, Instanbul, New York.

Come sempre, dal 1997, la risposta della città è stata entusiasta, calorosa e sincera: Napoli è città-madre, pronta ad abbracciare senza distinzioni e preclusioni. Bella e coinvolgente la macchina organizzativa delle associazioni attive sul territorio: ascoltare Daniela Lourdes Falanga raccontare la sua storia - da primogenito di un boss a donna simbolo della lotta per i diritti civili e la legalità - e vedere il suo orgoglio e la sua tempra fa sempre venire i brividi.

Non sono mancati momenti di tensione quando una vigilessa in divisa d'ordinanza (compresi mocassini e collant scuri) è collassata sul palco riservato ai discorsi istituzionali: soccorsa prontamente e monitorata in una delle tante ambulanze presenti sul posto, si è rapidamente ripresa. Necessario l'intervento dei sanitari anche per Antonio, ambulante molto conosciuto perché presente a tutte le manifestazioni, e una giovane che è svenuta nei pressi del Mc Donalds di piazza Municipio (i cui dipendenti hanno mostrato non comune sensibilità e premura).

Bianca Guaccero, madrina del Napoli Pride 2022, splendida in un attillatissimo vestito di raso azzurro con accessori arcobaleno, ha ricevuto in dono un mazzo di fiori e ha partecipato (con sandali dal tacco vertiginoso) con Diego Di Flora, direttore artistico della keresse, alla partenza del corteo con il sindaco Gaetano Manfredi e diversi componenti dell'amministrazione cittadina. In piazza anche il console degli Stati Uniti e l'ex sindaco Luigi De Magistris, che ha ricevuto l'abbraccio caloroso di attivisti, responsabili di associazioni e anche di tanti cittadini.