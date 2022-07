Napoli bellissima, come non l'avete mai vista né sentita, protagonista all'Opèra National de Bordeaux - le immagini

E' stato un concerto straordinario, entusiasmante e coinvolgente quello che il Coro dell'Opèra National de Bordeaux ha dedicato a Napoli. Il pubblico presente all'evento è stato infatti letteralmente conquistato dal programma ideato e diretto dal Maestro Salvatore Caputo, in cui sono state eseguite le partiture appositamente composte dal Maestro Riccardo Fiorentino: musiche originali e rielaborazioni dei temi delle più belle canzoni napoletane per solisti, coro e pianoforte che, grazie all'intesa perfetta tra i due maestri napoletani, ha commosso, rallegrato e trascinato i presenti in un vortice di emozioni.

Solisti Héloïse Derache, Gaelle Flores, Olivier Bekretaoui, Jean Philippe Forcade. Alle percussioni Alexxis Duffaure.

Alla bellezza del canto della nostra città, elevato a vette altissime dai maestri Caputo e Fiorentino, hanno fatto da sfondo le più suggestive immagini della nostra città selezionate e montate a video da Rosario Morisieri, esperto di immagine a tutto tondo e curatore di mostre fotografiche, e realizzate da un affiatato manipolo di fotografi napoletani: in ordine assolutamente casuale sono Lino Rusciano, Ada Bagella, Antonio Trincone, Carlo Bartiromo, Francesco Blanx, Giuliana Tregua, Mario Carillo, Matteo Anatrella, Paolo Vitale, Roberto Zannini, Salvatore De Rosa, Sax Palumbo, Valentina Pomatico, Vincenzo Evengelista, Vittorio Sciosia, Salvo Zanca, Mariella Zifarelli, Carolina Tuozzi, Francesco Verolino, Gina Pengue.

Il video dell'articolo è stato realizzato dall'Opèra National de Bordeaux: un modo per conservare le travolgenti emozioni della serata e renderle disponibili a quanti, a Bodeaux e in tutto il mondo, amano Napoli