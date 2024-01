Carra e le differenze tra la cucina barese e napoletana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Buongiorno Chef , se le dicessi Napoli cosa mi risponderebbe ? " Io amo Napoli e la sua cucina. Napoli non è solo una città, ma un’esperienza, un’anima che vive nei vicoli stretti, nelle piazze affollate e nelle deliziose trattorie. La cucina napoletana è un vero e proprio tesoro culinario che ha conquistato i palati di tutto il mondo. I piatti di pasta come la pasta e patate, le melanzane alla parmigiana e la pasta al pomodoro sono solo alcune delle delizie che rappresentano l'autentica cucina di Napoli. Questi piatti non sono solo cibo, ma una ricca tradizione tramandata di generazione in generazione. Inoltre, non possiamo dimenticare i dolci napoletani, come la sfogliatella e il babà, che sono amati in tutto il mondo per la loro squisita dolcezza e la maestria artigianale con la quale vengono preparati. La cucina napoletana non è solo una questione di gusto, ma è un viaggio attraverso la storia, la cultura e la passione. Essa è una celebrazione della vita stessa, un inno alla vita, un miscuglio di colori e sapori che rispecchiano l'anima della città." Lei è Ambasciatore della cucina pugliese nel mondo, che differenza ha riscontrato tra la cucina barese e quella napoletana ? " Sono due tradizioni culinarie ricche di storia e passione. Non c'è dubbio che entrambe le cucine abbiano radici profonde nella cultura italiana e siano apprezzate in tutto il mondo. Innanzitutto, la cucina barese e napoletana condividono molte similitudini, come l'abbondante uso di olio d'oliva, pomodori, e frutti di mare. Entrambe sono famose per le loro focacce, come la focaccia barese e la pizza napoletana, che hanno conquistato i palati di tanti. Tuttavia, non possiamo ignorare le differenze che distinguono le due cucine. Mentre la cucina barese è influenzata dalla cucina contadina e si caratterizza per l'uso di verdure e legumi, la cucina napoletana è nota per i suoi piatti a base di pasta, come la celebre pasta e patate. Sia la cucina barese che quella napoletana hanno un posto speciale nel cuore degli amanti del cibo italiano. Che sia un piatto di orecchiette con cime di rapa da Bari o una vera pizza napoletana, queste tradizioni culinarie continuano a deliziare e unire le persone attraverso il loro gusto unico e la loro storia." Ultimamente sui social i napoletani si sono scatenati contro la discussa pizza all'ananas di Sorbillo, non pensa che hanno esagerato ? " I napoletani hanno un cuore grande e un gran rispetto. Le tradizioni culinarie napoletane, che sono un vero tesoro culturale del nostro paese non si toccano. Non c'è dubbio che l'amore per il cibo è profondamente radicato nella cultura napoletana. Quando si parla di cucina napoletana, non si può non menzionare la pizza. La celebre pizza napoletana, con la sua crosta leggera e soffice e i sapori freschi e autentici, è diventata un simbolo in tutto il mondo. La sua preparazione è stata persino inserita nell'elenco del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO nel 2017 . Le tradizioni culinarie napoletane sono un patrimonio da preservare e valorizzare. Sono l'anima di un popolo, l'espressione di un'identità unica e irripetibile. Dobbiamo proteggere e celebrare queste tradizioni, perchè il cibo ha una straordinaria capacità di connettere le persone, di farci sentire vicini, di comunicare amore".