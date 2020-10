Con dolore e con amore Napoli dice addio a Sveva, fotografa e ballerina

"Con dolore e con amore alla mia allieva Sveva...che non c'e' piu'... Aveva tanta voglia di fare, di fotografare, di creare... i suoi occhi e il suo sorriso non mi lasceranno mai... erano una potenza che trasmettevano poeticità, forza d'animo e amore per gli altri e per la vita.....Ciao Sveva... non riesco a non piangere... ci manchi già, anche se ci sarai sempre in ogni bella poesia ,foto o musica che sia... ora voli alto alto, oltre le nuvole... Salutaci i Giusti che ti accoglieranno con gli angeli in Paradiso", con queste toccanti parole pubblicate su Fb uno dei suoi docenti al Liceo ad indirizzo artistico Boccioni di Napoli dice addio alla giovanissima Sveva.

Ad uccidere Sveva Tropenscovino, 18 anni appena compiuti lo scorso giugno, è stato un cancro crudele che non le ha lasciato scampo, mentre la crisi Covid ha impedito ai suoi tanti amici di poterle essere vicino: "Ci eravamo ripromessi che ci saremmo visti con la nostra strana bella famigliola di artisti strampalati", si rammarica uno dei suoi tanti amici sempre su Fb.

Sveva era davvero bellissima, con i suoi grandi occhi puntati sulle meraviglie della vita attraverso la fotocamera e il suo corpo esile perfetto per la danza. E infatti, oltre alla fotografia Sveva amava la danza: “Vola mia dolce farfalla, tu che hai fatto della tua vita un inno alla vita e hai lasciato una scia d’amore enorme. Anima pura, anima bella sei la stella che ha illuminato la mia vita. Vola eterea fanciulla, nipote amatissima. Ora volteggi nella schiera degli angeli che ti hanno accolto", scrive la zia che è anche insegnante di danza a Marcianise.