Napoli mon amour: prima nazionale dello spettacolo tratto dal pluripremiato romanzo di Alessio Forgione

Prima nazionale al Ridotto del Mercadante questo giovedì, 10 marzo, con repliche fino a domenica 20, dello spettacolo Napoli mon amour, tratto dal pluripremiato romanzo dello scrittore napoletano Alessio Forgione con adattamento di Mariano D’Amora e regia di Rosario Sparno. Nelle scene di Giorgia Lauro, con i costumi di Giuseppe Avallone e le luci di Angelo Grieco, recitano Gennaro Apicella, Angela Fontana, Marcello Manzella. La produzione è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale.

La storia

Quella di Napoli mon amour è una storia lucida e a tratti febbrile, che ha il ritmo di una corsa tra le leggi agrodolci della vita e i chiaroscuri dell’innocenza, caratterizzata da una lingua incalzante, sonora, intessuta di tenerezza. Ecco come la descrive e commenta il regista Rosario Sparno:

"Amoresano è il nome del trentenne protagonista di questa storia di questa Napoli. Una Napoli, grigia, notturna, delle birre bevute per strada con gli amici, del nucleo familiare che diventa limbo per una vita che non si ha il coraggio di vivere appieno. Una Napoli che è condanna azzurro mare. Si può passare l’intera vita aspettando di andarsene “fuori”, via, a lavorare, lontano da un presente ingiusto e una città ingrata? Amoresano è un uomo in attesa del tempo che scorre, che sogna ma senza più forze, di andare verso quel “fuori”. Che insegue il suo romanzo, mai finito. Poi ci sono gli incontri: con Raffaele La Capria che dice “Lei deve innalzarsi sulla Storia Amoresano. Come se ci volasse sopra. Mi spiego?” e con Nina, che sogna e vive con forza, come un uragano che travolge e devasta. Napoli mon amour è un amore che faccio mio e degli spettatori che in questa città hanno deciso di restare, anche a chilometri di distanza”.

Alessio Forgione

Alessio Forgione è nato a Napoli nel 1986 e vi risiede oggi, dopo aver vissuto per un periodo a Londra lavorando in un pub.

Nel 2018 ha esordito nella narrativa con il romanzo Napoli mon amour edito da NN Editore, grazie al quale nel 2019 vince il Premio Giuseppe Berto, il Premio Intersezioni Italia-Russia e il Premio Mediterraneo per stranieri. E’ autore di altri due romanzi: "Giovanissimi" pubblicato da NN Editore nel 2020, tra i dodici titoli selezionati al Premio Strega 2020, e "Il nostro meglio" pubblicato nel 2021 da La nave di Teseo, candidato al Premio Strega 2022.