Napoli Magica: al Modernissimo la premiere del nuovo film di Marco D'Amore

Grande premiere questo lunedì, 5 dicembre, al Modernissimo di via Cisterna dell'Olio (ingresso solo su invito) per la proiezione di Napoli Magica, per la regia di Marco D’Amore, già grande protagonista della serie dei record Gomorra.

Con D'Amore sarà presente in sala il cast: Gigio Morra, Marcello Romolo, Andrea Renzi, Marianna Fontana, Gennaro Di Colandrea, Giovanni Ludeno.

Annunciata inoltre la presenza di tanti ospiti tra cui Fabio e Paolo Cannavaro, Clementino, Antonio Folletto, Francesco Di Leva, Nunzia Schiano, Peppe Lanzetta e Gianfranco Gallo.

Napoli magica

Distribuito da Vision Distribution, il lungometraggio è presentato come racconto dei luoghi più iconici della città – dal Cimitero delle Fontanelle a Castel dell’Ovo, dalla cappella Sansevero alle Catacombe di San Gaudioso - in un gioco di opposti, tra mistero e verità svelate, tra verità e finzione, luci e ombre in cui si muovono persone vere e personaggi del mito napoletano come la sirena Parthenope, il munaciello, le anime pezzentelle e, immancabile, Pulcinella. D’Amore, in particolare, si interroga e interroga sulla magia di Napoli in un viaggio suggestivo. Inutile dire che il film sta già suscitando sentimenti forti e contrastanti