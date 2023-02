Napoli & l'età: le sorprese dell'Istat - tutti i dati

Tra i tanti primati positivi della città di Napoli c'è anche quello di città più giovane d'Italia. A rivelarlo è stato l’Istituto nazionale di statistica - Istat, che per l'indagine ha preso in considerazione 14 grandi città: Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria per le regioni a statuto ordinario e Palermo, Catania, Messina e Cagliari per quelle a statuto speciale.

Rapportando i bambi agli anziani, l'Istat attesta così che se la città con il maggior numero di anziani risulta Genova, con 269 anziani ogni 100 bambini, quella più giovane è Napoli, con "solo" 130 anziani ogni 100 bambini. E c'è anche un altro record, anche se un po' meno positivo: il capoluogo partenopeo è la città con la maggior densità di popolazione. A Napoli vivono infatti ben 2.535 abitanti per chilometro quadrato. Napoli, quindi, batte Milano a quota 2.040 abitanti per kmq. Ultima nella graduatoria per densità abitativa Messina, con solo 185 persone ogni Kmq.

Ma quanti sono in numeri i napoletani? E quanti i bambini, i giovani, e gli anziani? Ecco cosa dice l'Istat (dati al 31.12.2022)

Le classi d'età a Napoli

- Giovani e maturi

- Adulti e anziani fino a 91 anni

- Ultranovantenni e centenari