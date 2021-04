Bellissime ragazze con scollature mozzafiato a via dei Tribunali. Ecco perché

Mancano poche ore al taglio del nastro della Napoli Fashion Week Art: l’evento patrocinato dal Comune di Napoli e organizzato dall’Associazione NoiNo, presieduta dal fotografo di moda Alex di Laurenzio, con l'obiettivo di rilanciare turismo e artigianato partenopei dopo i giorni più bui della pandemia. I preparativi fervono e i fortunati che oggi si trovavano nei pressi del Complesso della Basilica di San Domenico Maggiore hanno potuto ammirare bellissime modelle, in abiti da sera con spacchi vertiginosi e scollature mozzafiato, fare le prove generali della manifestazione che inizierà il 1° maggio per concludersi il 5.

È la prima volta che nella nostra città si organizza un evento di moda sull'esempio della Milano Fashion Week. La differenza, fondamentale, la farà non solo la straordinaria scenografia del nostro Centro storico, unico in tutto il mondo per i suoi colori e la sua conformazione, ma anche i protagonisti dell'evento che per espressa volontà degli organizzatori saranno solo campani, preferibilmente giovani e originali: stilisti emergenti, designer e artisti del fashion, sartorie storiche. Insomma, un forte messaggio di speranza e un invito a credere che la nostra città, grazie alla sua creatività, alla sua bellezza e alle sue migliori energie, riuscirà a rinascere.

All'evento annunciata la partecipazione tra gli algtri degli stilisti Samantha Esse, Raffaele Tufano, Lorenza Pizza, Sartoria Marianna, e Cristina Cirigliano; dei maestri dell’hairstyle Filippo Sepe e del make-up Francesca De Rosa e Giovanna Santo. Tra i modelli il bellissimo Cristian Faro, Maria Vittoria Agrillo e Chiara Bruno.

Nell'ambito della manifestazione sabato primo maggio, alle ore 11,00, gli artisti presepiali di San Gregorio Armeno doneranno all'ideatore e patron della Fashion Week Napoli 2021 Alex di Laurenzio il suo "pastore", appositamente realizzato da Marco Ferrigno, partner dell'evento assieme a Gino Sorbillo e Mpa Style di Pellegrino Coretti. Come cornice all' evento ci sarà una mostra fotografica che vedrà la testimonial Anna Signore posare nelle location più suggestive della nostra città, davanti all'obiettivo di Alex di Laurenzio .