Dove Napoli è ancora Napoli: O' bror' 'è purpo di "Alfonso"

Erano i lontani anni '60 quando Alfonso Criscuolo aprì un chioschetto a via Foria. D'estate preparava spremute di agrumi appena raccolti e d'inverno vendeva il corroborante napoletano per eccellenza: o' bror' 'e purpo, il brodo di polipo da mandare giù bollente per riscaldarsi e ritrovare le energie smorzate dal freddo.

In quel chioschetto è cresciuto Raffaele, figlio di Alfonso: occhi azzurri come il mare del Golfo, le mani scolpite dal lavoro e dalle intemperie e i modi spontaneamente gentili dei veri napoletani, Raffaele oggi ha 59 anni e porta avanti l'attività del padre continuando a preparare il brodo di polipo secondo una ricetta tramandata di generazione in generazione. Semplice, oppure insaporito da un'aggiunta di pepe o, meglio ancora, di "o' russ": olio reso piccantissimo dal peperoncino.

Quando Raffaele solleva il coperchio del pentolone (sistemato all'interno di un bancaccio di marmo) in cui porta a cottura il brodo, il tipico profumo pervade tutta la strada e fa venire l'acquolina, poco importa se sia ancora ora di colazione. 2,50 euro il costo per assaporare la Napoli che fu e che qui, fortunatamente, ancora resiste all'omologazione e all'assalto di cineserie e catene food.