Da piazza Carità a piazza Trieste e Trento: come si presenta una delle principali strade di Napoli "città europea"

Mentre sul web si scatena la difensiva dei sostenitori della parte sana di Napoli danneggiata a Capodanno - e sempre - da pochi imbecilli che non rappresentano la "vera essenza" della città, basta fare una passeggiatina rapida a via Toledo per capire come si presenta Napoli innanzitutto ai suoi cittadini prima ancora che al mondo.

Le foto, scattate con il cellulare intorno alle 16.00 del 2 gennaio 2024 lungo il percorso che da piazza Carità conduce a piazza Trieste e Trento, mostrano non già la bella strada dello shopping di una capitale occidentale fucina di cultura e simbolo di bellezza, ma piuttosto un suk sporco e caotico, uno spettacolo triste e deprimente di incuria, degrado, caos e anche illegalità. Gli stereotipi di Napoli sono condensati tutti lungo questa strada, a pochi metri dalla sede dell'amministrazione comunale e da quella della prefettura.

Camminare è un'impresa quasi impossibile e non perché c'è troppa gente: i marciapiedi sono costellati di buche recintate alla meno peggio o rabberciate dalla fantasia dei commercianti. Dove non ci sono buche si stendono uno vicino all'altro i tappeti degli ambulanti che espongono un variegato campionario di borse, borsette, foulard e occhiali con marchi chiaramente contraffatti. Dove non ci sono buche e espositori degli ambulanti, ci sono rifiuti che tracimano da cestini assolutamente incapienti per la quantità di street food che viene consumato a qualsiasi ora. E dal momento che non ci sono panchine pubbliche, la gente si siede a mangiare dove capita, in barba a recinzioni e catene, come il gruppo comodamente seduto sul monumento al Carabiniere medaglia d'oro al valore militare Salvo D'Acquisto, in piazza Carità.