Napoli città libro: alla Stazione marittima la 4a edizione

Dal 13 al 16 aprile, dalle 10.00 alle 20.00, NapoliCittàLibro – Salone del Libro e dell’Editoria, giunto alla sua quarta edizione e organizzato dall’associazione Liber@Arte, arriva al Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli. Con il contributo del Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e della Camera di Commercio di Napoli, il sostegno di Intesa Sanpaolo, il patrocino di Rai Campania e Comune di Napoli e la media partnership di Rai, questa IV edizione, dal titolo “Tempeste”, è dedicata a Piero Angela, con proiezioni di interviste e documentari in collaborazione con RAI Teche, in programma giovedì 13 aprile, alle 17.00 nella Sala Urania 1. "Anche quest’anno organizziamo con passione, sacrificio e dedizione questa fiera che pone la città sotto i riflettori culturali del panorama nazionale in questo 2023 che ci vede protagonisti positivi e vincenti in diversi ambiti - spiega il patron Rosario Bianco - Nell’anno in cui il Time incorona Napoli come uno dei posti più belli del mondo, è nostro dovere di figli e cittadini di questa città essere attori attivi e partecipativi alla rivalsa culturale del popolo napoletano. Perché se dal punto di vista naturalistico e paesaggistico la città non ha ulteriore bisogno di promotori, dal punto di vista culturale vogliamo e dobbiamo essere, insieme a voi, protagonisti in questa tempesta culturale che sta finalmente imperversando sulla nostra meravigliosa città. Partecipiamo tutti insieme a NapoliCittàLibro, salone del libro e dell’editoria della città di Napoli. Vi aspettiamo".

La dedica a Piero Angela

Divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista, con una breve carriera professionistica iniziale anche come musicista jazz e pianista, Piero Angela sarà celebrato a NapoliCittàLibro con la proiezione di una sua intervista a “Mezzanotte e dintorni” realizzata da Gigi Marzullo (1990); del documentario “Piero Angela: dal giornalismo alla scienza 1968 - 1981” (Rai Storia - 2018) con un’intervista ad Angela che ricorda la telefonata ricevuta nel 1968 dal direttore del Telegiornale di allora Fabiano Fabiani dove gli veniva offerta la conduzione del Telegiornale delle 13.30; e del suo lavoro svolto nel 1958-59 per documentare la guerra d’Algeria in Francia. Un’edizione importante che supera i confini europei, con il patto di gemellaggio tra NapoliCittàLibro e la Feria Internacional del Libro de Calì (Columbia), finalizzato all'intensificazione delle relazioni culturali e sociali con riferimento costante all'azione comune per lo sviluppo della cultura, della pace, solidarietà e incontro tra i popoli.

I numeri dell'edizione 2023

150 eventi, 100 editori, 30 laboratori ed eventi per ragazze e ragazzi (NapoliCittàLibro Educational): ecco i numeri di un programma molto vasto, elaborato dal Comitato scientifico composto da Vincenza Alfano, giornalista, scrittrice e docente di materie letterarie e latino; Ileana Bonadies, giornalista, critico teatrale e curatrice di eventi culturali; Beatrice Gigli, esperta di comunicazione e marketing che ha iniziato il suo lavoro anni fa ispirandosi al “Circolo delle Dame colte”, un salotto che promuoveva le relazioni pubbliche e le iniziative tra donne e uomini di cultura, nato a Napoli in epoca napoleonica; Guido Trombetti, Rettore Emerito Università degli Studi di Napoli Federico II.

Gli appuntamenti

Giovedì 13 aprile, in Sala Calipso, alle 16.00, in programma “A che punto è il romanzo? Un Osservatorio sul romanzo contemporaneo” a cura dell'Università di Napoli Federico II; alle 18.00, sono attesi gli attori di “Un posto al Sole” e, subito dopo, alle 19.00, la sala ospiterà la presentazione del libro “Le nostre imperfezioni” (Salani Le Stanze) scritto dall’assessore alle Politiche Sociali del comune di Napoli Luca Trapanese. In Sala Ulisse, alle 17.00 ci sarà Maurizio Zenga con “Mi ha salvato la matita” (Rogiosi Editore); alle 18.00, in programma “Le barriere dell’apprendimento”, a cura di Genio in 21 giorni; alle 19.00, ci sarà Piera Carlomagno con “Il taglio freddo della luna” (Solferino). In Sala Urania 1, alle 16.00, “Schegge di conoscenza” (Rogiosi Editor ). In Sala Urania 2, alle 17.00, “Linguaggi. Le tempeste in Rete: Nuove forme di lettura/scrittura” con Francesca Guercio e Angelo Piero Cappello (Direttore CEPELL); alle 18:00 Storie da Vivere a cura dell’Associazione Culturale “Incontri Letterari”; alle 19.00 Giovanni Covone presenta Altre Terre (HarperCollins). In Sala Urania 3, alle 15.00 appuntamento con “Ogni piatto una storia” (Rogiosi Editore) di Carlo Reschia; alle 16.00, con “Il giro racconta. La meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 116 arrivi in Campania (LeVarie) di Gian Paolo Porreca; alle 17.00, con Genitorialità positiva (Città Nuova) di Mariano Iavarone; alle 18.00 “’O cunto d’ ‘a gavina e d’ ‘o gatto ca ’a mparaie a vvulà” di Luis Sepúlveda a cura di Langella Edizioni; alle 19.00, Addio, compagno Stalin di Elio Serino, a cura di Homo Scrivens.

Tra gli autori più attesi, le tre finaliste Premio Strega Igiaba Scego con “Cassandra a Mogadiscio” (Bompiani) – sabato 15 aprile alle 11.00, Sala Calipso; Romana Petri con “Rubare la notte” (Mondadori) – sabato 15 aprile alle 14.00, Sala Calipso; Carmen Verde con “Una minima infelicità” (Neri Pozza) – domenica 16 aprile alle 15.00, Sala Calipso. E, ancora, Monica Acito con “Uvaspina” (Bompiani) – domenica 16 aprile alle 17.00, Sala Urania 2; Miriam Candurro con “La settima stanza” (Sperling & Kupfer) – domenica 16 aprile alle 11.00, Sala Ulisse; Carola Carulli con “Tutto il bene, tutto il male” (Salani) – 14 aprile alle 16.00, Sala Urania 2; Andrea Colamedici e Maura Gancitano, ideatori e fondatori del progetto di divulgazione culturale Tlon, con “Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo” (HarperCollins Italia) – domenica 16 aprile alle 17.00, Sala Calipso; Edoardo De Angelis con “Comandante” (Bompiani) – sabato 15 aprile alle 15.00, Sala Calipso; Maurizio de Giovanni (domenica 16 aprile - ore 18.00, Sala Calipso); Paolo Di Paolo con “Inventarsi una vita” (La nave di Teseo) – venerdì 14 aprile alle 17.00, Sala Urania 3; Flo con il libro “La canzone che ti devo” – domenica 16 aprile alle 19.00, Sala Ulisse;

Marcello Fois con “La mia Babele” (Solferino) – sabato 15 aprile alle 12.00, Sala Calipso; Gabriella Genisi con la serie di libri su Lolita Lobosco (Marsilio) insieme all’attore Giovanni Ludeno, che, nella serie, interpreta l’ispettore che indaga al fianco di Lolita – venerdì 14 aprile alle 19.00, Sala Calipso; Anilda Ibrahimi con “Volevo essere Madame Bovary” (Einaudi) – domenica 16 aprile alle 19.00, Sala Urania; Fuani Marino con “Vecchiaccia” (Einaudi) – domenica 16 aprile alle 19.00, Sala Urania 2; Lorenzo Marone – venerdì 14 aprile alle 18.00, Sala Urania 2; Francesca G. Marone con “Le pentite” (Les Flâneurs Edizioni) – domenica 16 aprile alle 16.00, Sala Urania 1; Giuseppe Montesano con “Tre modi per non morire” (Bompiani) - venerdì 14 aprile alle 19.00, Sala Urania 2; Gianluigi Nuzzi con “I predatori (tra noi). Soldi, droga, stupri: la deriva barbarica degli italiani” (Rizzoli) – domenica 16 aprile alle 12.00, Sala Calipso; Federico Palmaroli con “Come dice coso” (Rizzoli) – sabato 15 aprile, alle 16.00, Sala Calipso; Stefano Redaelli con “Ombra mai più” (Neo) – domenica 16 aprile ore 18.00, Sala Urania 1; Nando Vitali con “L’uomo della posta” (Castelvecchi) – sabato 15 aprile alle 18.00, Sala Ulisse; Michele Zatta con “Forse un altro” (Arkadia editore) – domenica 16 aprile alle 16.00, Sala Calipso; Marco Zurzolo con “I napoletani non sono romantici” – domenica 16 aprile alle 11.00, Sala Urania 2.

Tra gli eventi da non perdere: l’incontro sui 60 anni del Centro Produzione TV Rai di Napoli con la presentazione in anteprima nazionale del libro “La RAI a Napoli. 1963 – 2023: sessant’anni di televisione all’ombra del Vesuvio” (Rogiosi Editore), scritto dal giornalista Michelangelo Iossa – domenica 16 aprile alle 11.00, Sala Calipso; “I linguaggi della radio” con Gianni Simioli, comunicatore geniale e creativo, talent scount, voce nazionale di Napoli su RTL 102.5, direttore artistico di Radio Marte – venerdì 14 aprile alle 18.00, Sala Ulisse; “Comunicare con il cibo” con lo chef stellato Giuseppe Iannotti - sabato 15 aprile alle 13.00, Sala Calipso; presentazione in anteprima di “California Milk Bar. La voragine di Secondigliano” (Rogiosi Editore) di Gennaro Marco Duello e Gianluca Albrizio – domenica 16 aprile alle 12.00, Sala Ulisse; “Eredità colpevole”, avvincente noir tra Roma e Trieste di Diego Zandel a cura di Voland – sabato 15 aprile alle 18.00, Sala Urania 2; “45/90 45 storie della Serie A anni 90” di Tommaso Guaita, a cura di 66thand2nd – domenica 16 aprile alle 11.00, Sala Urania 3; “Le droghe. Dopo quattro decenni ritorna il libro più amaro e feroce di Laudomia Bonanni”, a cura di Cliquot – domenica 16 aprile alle 15.00, Sala Urania 3; “Ludmilla e il corvo” di Gennaro Serio, a cura di L’Orma editore – domenica 16 aprile alle 17.00, Sala Urania 3; “Ciabatteria Maffei”(Tetra) di Graziano Gala – sabato 15 aprile alle 12.00, Sala Urania 2; “Nell’interzona di Polidoro”, nuova collana di narrativa italiana diretta da Orazio Labbate, con i tre autori Gianluca Barbera, Franca Cavagnoli e Michele Neri – sabato 15 aprile alle 16.00, Sala Urania 2; “Vita degli anfibi: l’attesa che si tramuta in tempesta” di Piero Balzoni (segnalato Premio Strega 2023), a cura di Alter ego – sabato 15 aprile alle 11.00, Sala Urania 3. “Napoli tra immaginario e realtà” con Gino Giaculli autore di “Mi prendo la città” (Homo Scrivens) e Alberto Castellano autore di “Gomorra. Fenomenologia di un successo seriale”

(Colonnese Editore) - domenica 16 aprile alle 12.00, Sala Urania 1.

Con NapoliCittàLibro Educational e i suoi cinque laboratori esperenziali, un’intera sezione del Salone sarà dedicata ai ragazzi e alle ragazze: “Capire il fumetto: raccontare tramite immagini e scrittura” a cura Scuola Internazionale di Comics; “Mostro – Un podcast originale e di grande attualità” a cura di Marco Zapparoli, coeditore Marcos y Marcos; “Laboratorio di scrittura: Il racconto horror sulle orme di Edgar Allan Poe” a cura di Vincenza Alfano; “Leggiamoci.it: unapiattaforma di social reading” a cura di CEPELL Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura con la Fondazione Bellonci; “Laboratorio Booktoker e Bookstagrammer: il linguaggio virale dei libri” a cura di Storie di Napoli.

Info