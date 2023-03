Il pane alla Sanità diventa azzurro in onore del Napoli | VIDEO

Entrando nella Sanità è impossibile non sentire un irresistibile profumo di pane e non essere poi attratti dalle vetrine da cui quell'odore si sprigiona. Altrettanto impossibile non notare quindi tra pagnotte e pastiere dei panciuti panini, azzurri come la maglia del Napoli, di cui portano sopra la "N", realizzata a contrasto con una spolverata di farina.

L'idea di realizzare un pane azzurro in onore del Napoli è stata di Antonio Coppola, tifosissimo della squadra napoletana e fornaio per antica tradizione di famiglia.

Il pane azzurro, spiega a NapoliToday, è lavorato con un colorante alimentare ed è quindi, ovviamente, perfettamente commestibile, oltre che morbido, ben alveolato e profumato. "L'ideale, in questo periodo - spiega Antonio Coppola - è farcirlo con pomodoro rosso, mozzarella bianca, e un po' di lattuga verde, colori della bandiera italiana", proprio come quelle che sventolano fuori dalla bottega, che uniscono i colori della nostra Squadra con quelli del nostro Paese.