L’arbitro: “indossi oggetti pericolosi?”, Mascara: “sì, ‘a ca*****ia”. Il video amarcord diventa virale

Il 22 agosto del 2011, il Napoli disputò il Trofeo Gamper in casa del Barcellona. Nel secondo tempo, al momento dei cambi: si avvicinarono al quarto uomo Peppe Mascara e Santana. L'ex Catania era pronto ad entrare al posto di Cavani sul risultato di 4-0 per i blaugrana, ma a bordo campo successe qualcosa di incredibile. L’arbitro nel verificare che tutto fosse in ordine chiese "hai oggetti pericolosi?" e l'attaccante azzurro rispose “sì, ‘a ca*****ia”. Le immagini, in questi giorni, sono tornate virali.