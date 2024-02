Napoletano e napolante: la differenza

Classe 1986, nato a Napoli e cresciuto a Giugliano a pane e Totò, Sordi, Troisi & co, autore di commedie, scrittore, attore sul grande schermo in Chi ha rapito Jerry Calà, Pasquale Palma è tornato in tv, su Rai 2, tra i protagonisti di “MAD IN ITALY”, presentato da Gigi&Ross ed Elisabetta Gregoraci, con il meglio del meglio dei talenti comici del momento. Palma, che la comicità l'ha nel dna, nei suoi sketch affronta temi sociali senza mai cadere nel banale, mirando dritto ad un certo “tipo“ di Napoletano. Il suo personaggio, Gaetano J Filangieri, tratto dallo spettacolo teatrale “SBELUT” scritto assieme da palma e Guglielmo Iezzi, è infatti un cittadino di Napoli che inneggia al "nuovo pensiero napoletano", finendo inevitabilmente per cadere in luoghi comuni e retorica: “Non un Napoletano, ma una Napolante!”, dice Pasquale Palma. ”Mi piaceva l’idea di parlare della nostra città e di avere come obiettivo della satira non il napoletano comune, ma un certo tipo di napoletano: quello che si sente superiore e vuole mostrarsi super tifoso della sua città senza rendersi conto che proprio questo atteggiamento difensivo e tollerante verso ciò che non va, una specie di “salvi tutti” delle cose che non vanno, con una vena di omertà, impedisce che muti l’immagine che il resto dell’Italia ha di noi napoletani. La bellezza della nostra città, la sua storia, l’arte nel cinema, nel teatro, nella musica e nella pittura, a volte possono diventare un boomerang. Mi piacerebbe che sempre più napoletani coscienti di godere delle bellezze della nostra terra riuscissero a vedere anche quello che non va e che chi ha la competenza trovasse soluzioni adeguate. Dal momento che non sono un sociologo e neanche un politico, come attore sono convinto che una risata possa aiutare ad aprire le coscienze”.