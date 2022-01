Nancy Coppola risponde alle critiche: "Siete ignoranti e sporchi dentro"

Dopo le tante critiche ricevute Nancy Coppola risponde via social. Ricordiamo che la cantante partenopea è finita nel mirino degli haters dopo vaer pubblicato la foto che la ritrae mentre riceve la terza dose del vaccino anti Covid.

Questa la risposta della cantante: "E quanta pazienza ca c’è vo’ Per caso vi siete preoccupati per me dopo il vaccino come sto’? Vi ricordo che il primo che feci fu’ AstraZeneca e stetti malissimo, due giorni a letto con la febbre. Siete così ignoranti e così sporchi dentro che pensate che la gente sia uguale a voi, ma fortunatamente non siamo tutti uguali...c’è chi vive con la coscienza pulita e cammina a testa alta.

Vi chiedete perché ho fatto il pfizer ?? E che c***o ne so? Ero prenotata in farmacia per il richiamo e mi hanno fatto quello…poteva anche essere il moderna per me non cambiava nulla. E comm stat accis …e comunque sia tanto per farvelo sapere …mi fa male solo un po’ il braccio , po’ sto’ fresca e TOSTA".