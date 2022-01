Terza dose con foto per Nancy Coppola, pioggia di critiche: "Facci sapere anche quando vai in bagno"

Si è fatta fotografare mentre riceve la terza dose del vaccino anti-Covid per dare il buon esempio, così come per altri personaggi noti, ma per lei è arrivata una pioggia di critiche. Parliamo di Nancy Coppola, la cantante napoletana che ieri ha postato le immagini dell'inoculazione della dose booster Pfizer.

Se tanti hanno applaudito alla scelta della cantante, altri hanno visto di cattivo gusto le foto. "Come cantante ti stimo davvero bella voce e bella persona però veramente manca solo di postare quando si va in bagno ed è fatta ..L'obiettivo è cantare farsi ammirare anche ad occhi chiusi mentre la gente ti ascolta ma davvero delle volte penso e ripeto penso ciò significa che è un mio libero parere che delle volte scambiate la vostra professione col ridicolizzarvi!!!!!!!!!!", scrive un utente.

"Facci sapere anche quando vai in bagno", viene ancora scritto sotto il post. O ancora: "Vuoi un applauso vuoi na cosa e sord che c'è ne f+++e a noi se hai fatto la terza la quarta o la quinta x acchiappare like forse x quello ma nn c'è bisogno hai una voce fantastica fai belle canzoni e le guangliuncelle vorrebbero essere come te ma rimani con i piedi x terra altrimenti rimarrai da sola". Infine: "Ti ammiro come cantante . Ma questa potevi evitartela Non capisco tutto sto far vedere!!!!! che vi vaccinate a tutti Mo giriamo con il libretto delle vaccinazioni in borsa cosi tutti devono sapere se siamo vaccinati Quando finirà sta fissa ???".