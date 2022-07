Nuove critiche a Nancy Coppola, lei si infuria: "Siete dei vigliacchi. Non avete le p***e"

Nuove critiche sui social per Nancy Coppola che risponde per le rime. In un post recente, la cantante partenopea ha spiegato che anche il figlio sarebbe rimasto turbato nel leggere alcuni commenti.

"Mio figlio che ha quasi 11 anni mi ha appena scritto avvilito dalle critiche sotto ad un mio video di #tiktok Menomale che e’ di carattere forte come me ed e’ un bambino intelligente e riesce a capire certe cose. Ma voi invece siete persone così squallide che non avete rispetto in primis di me che sono una donna ,ma STI C***I , non me ne può fregare di meno perché le vostre offese mi scivolano. Ma abbiate un minimo di rispetto per i miei figli. Questo lo dico non solo per me ma per qualsiasi altro personaggio pubblico perché dietro c’è una vita , una famiglia ok? Siete tutti leoni da tastiera perché da vicino nessuno di voi ha le p***e di offendermi. Vigliacchi !