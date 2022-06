1.500 persone al Nabilah per il party solidale di Lorenzo Crea, Luca Iannuzzi e Edoardo Angeloni

Ieri sera, 23 giugno alle ore 21:00 al Nabilah Luxury Beach c’è stato il party di Lorenzo Crea, giornalista direttore di una famosa testata giornalistica e membro dello staff del sindaco Gaetano Manfredi. 1.500 persone al suo “Non compeanno”, con Luca Iannuzzi titolare location e tanti ospiti e volti noti nel mondo dello spettacolo, con tanta buona muscia ideata dai Dj e molto cibo. Un evento esclusivo e un compleanno rimandato per causa covid, finalmente ieri sera è arrivato l’atteso evento riservato solo per chi era in lista (presenti diversi sponsor con gli oppositi stand allestiti). Il festeggiato in questione (in foto con Salvatore Canzanella paparazzo) è sempre impegnato nella solidarietà in quanto donatore agli amici della fondazione Melanoma del Dott. Paolo Ascierto, direttore dell’oncologia all’ospedale Pascale di Napoli (ieri sera tutti in presenza).

Tra gli ospiti del privè c’erano il cantante Gigi Finizio in foto con il famoso Gino Russo il profumiere. In presenza anche il consigliere Alessandra Clemente con diversi membri del comune di Napoli, Ludovica Nasti la giovane attrice de “L’amica Geniale”, Angela Bertamino attrice di “Un posto al sole” ed altri diversi registi e attori napoletani.