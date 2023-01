Techno: le feste top della Befana

Week end dell’Epifania assai ghiotto per i clubber partenopei. L'apertura giovedì sera, 5 gennaio, con una serie di appuntamenti per tutti i gusti: al Common Ground di Agnano il dj italo svizzero da anni colonna portante del party di Ibiza “ANTS”, Andrea Oliva, affiancato dai dj nostrani Markantonio, Blackrachas, Luigi Landolfo. Sempre ad Agnano, al Duel Club, musica Techno con 6EJOU live, Basswell, Lowerzone, PETDuo. A Posillipo, al Click (ex Virgilio Club), torna a suonare nella sua città Gaetano Parisio, uno dei dj e produttori techno più apprezzati a livello internazionale. A Bagnoli, al Riva club, è invece di scena un artista del calibro di Richy Ahmed, affiancato da due validi dj napoletani: Wilder e Fabio Stingo.

Venerdi 6 gennaio, quindi, a Bagnoli l’Hbtoo ospita il decano dei Dj italiani: Dj Ralf, affiancato da Frequency Alchemists e da Alessandro Miranda.

Sabato, 7 gennaio, torna a Napoli, al Duel Club una leggenda della musica elettronica come Sven Väth, che verrà affiancato da Maurizio Schmitz.