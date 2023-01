Papa Sven accende la Napoli del clubbing

Sven Väth, iconico mito della musica techno è a Napoli, 1uesto sabato, 7 gennaio, al Duel Club di Agnano. Per gli amanti della musica elettronica costituisce l'appuntamento dell'anno: Sven Väth da oltre trenta anni è infatti uno dei dj e produttori più influenti nel panorama mondiale della musica techno. I suoi set lunghissimi (ha suonato anche trenta ore di seguito) lo hanno reso una leggenda del clubbing ed il suo party “Cocoon” è stato una delle feste più iconiche nella storia di Ibiza, mecca dei cultori del genere.

Sven Väth, universalmente considerato autentico caposcuola della musica elettronica, nel corso degli anni, in particolare attraverso il party Cocoon, ha permesso di emergere a livello internazionale ad artisti del calibro di Richie Hawtin, Marco Carola, Luciano, Ricardo Villalobos.

Come produttore musicale, Sven Väth ha scalato i vertici delle classifiche musicali internazionali con brani come “Electrica salsa” e nel febbraio 2022 è stato pubblicato il suo primo album solista “Catharsis”. Sven Väth, che i suoi fan hanno ribattezzato “Papa Sven”, è un artista molto radicato a Napoli, dove si esibisce periodicamente con successo, anche grazie a set musicali sempre connotati da ricerca musicale ed imprevedibilità. La line della serata up è completata da Maurizio Schmitz.