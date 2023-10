400 giovani faranno risuonare Napoli di voci e musiche di tutti i Paesi del Mondo

Questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 ottobre, Napoli risuonerà di musiche e canti di ogni Paese del mondo. La nostra città ospita infatti la prima edizione di BabelebaB, festival dei cori interculturali che si propone di evidenziare la funzione della musica e del canto come strumenti di unione tra i popoli mostrando quanto spettacolare e coinvolgente sia l'incrocio tra culture.

Promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica e organizzato dalla Rete dei Cori Interculturali d’Italia, con il supporto territoriale dell’associazione di volontariato Millecolori, dell’VIII Municipalità e dell’EAV in collaborazione con Ravello Creative LAB, BabelebaB è un evento eccezionale e inedito. 11 i cori che saranno in città per ben 400 coristi provenienti da 7 città italiane: italiani, rifugiati, richiedenti asilo, che si danno appuntamento nella città di Partenope per un grande progetto di fratellanza e arte.

L'evento è stato presentato a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta, dal sindaco Gaetano Manfredi assieme a Ferdinando Tozzi, delegato per l’industria della musica e dell’audiovisivo; Padre Eraldo Cacchione SJ, coordinatore Coro Millecolori di Scampia; Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli; Alessandro Portelli, presidente del Circolo Gianni Bosio, promotore del festival il cui nome - spiega - parte da Babele, metafora dell’incomprensione tra lingue diverse per capovolgerne il nome e trasformarla in simbolo di comprensione attraverso il linguaggio e lo strumento della musica, il coro come armonia che nasce dall’unione di voci, e la contaminazione che crea nuove musiche.

Il programma

A Napoli saranno il Coro Cantabile di Torino; Voci dal Mondo assieme a La Carovana della Musica da Venezia; Canto Sconfinato da Pordenone; Le Chemin des femmes di Modena con Le Core di Bologna; Mikrokosmos – Coro Multietnico di Bologna; Coro Interculturale di Reggio Emilia; Coro Multiculturale Consonanze di Casalecchio di Reno - Bologna; Coro di periferia ancora da Bologna; Coro CONfusion di Firenze; CoroIncanto Voci femminili senza confini e Coro Romolo Balzani da Roma e si uniranno al Coro Millecolori di Scampia per una due giorni "di gioia, bellezza, musica, riflessioni, conoscenza, scambi e incontri di idee e culture".

Giorno 1 - Ad aprire il festival sarà il convegno “Musica e intercultura nella coralità”, in programma sabato 14 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 negli spazi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a Scampia. Dalle 16.00 alle 18.00, spazio alle “Improvvisazioni urbane”, prove libere e flash mob in città. La giornata si concluderà con i 400 coristi dei dodici cori in concerto sul palcoscenico allestito in Piazza Mercato, in programma dalle 21.00 alle 23.30.

Giorno 2: Domenica 15 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30, nella stazione della Metropolitana Piscinola Scampia ci saranno i Laboratori di canto spontaneo. Il convegno “Musica e intercultura nella coralità” sarà strutturato in tre tavole rotonde. Ad aprire la mattina di riflessione e dibattito sarà la tavola rotonda moderata da Fulvia Caruso, con la partecipazione di Luciana Manca su “Storia dei cori mondo-italiani: genesi di una rete”; Salvatore Colazzo su “Multicultura e intercultura nell’era dei media”; Alessandro Portelli che dialogherà con Laura Scomparcini (Canto Sconfinato - Pordenone) su “Roma Forestiera e un caso di inclusione ed empowerment attraverso l’esperienza dei cori interculturali”; Alessandro Cosentino dialogherà con Paula Gallardo e Alina Varzaru (CoroIncanto Voci femminili senza confini - Roma) su “Un metodo integrato per la pedagogia musicale interculturale”. La seconda tavola rotonda “Intercultura in partitura: ibridazioni fra antico e contemporaneo” sarà moderata da Fulvia Caruso e Luciana Manca, con la partecipazione di Maurizio Mancini (Coro Consonanze - Bologna) e Meike Clarelli (Le Chemin des femmes - Modena). Chiuderà la mattinata, la tavola rotonda “Protagonismo femminile e pratica di comunità musicale”, moderata da Serena Facci e Simona Frasca, con gli interventi di Giuseppina Casarin, Maria Finica e Concepion Garcia Sanchez (Coro Voci dal Mondo - Venezia), Eka Kacharava (Vie dei Canti - Roma) e Roxana Ene (Coro Romolo Balzani - Roma).

Accoglienza di rete

BabelebaB, insieme alle presenze istituzionali di Comune di Napoli, Napoli Città della Musica e Università degli Studi di Napoli Federico II, ha riunito attorno a sé una grande rete di solidarietà. Il Primo Festival Nazionale dei Cori Interculturali è, infatti, realizzato con il contributo di Caritas Diocesana di Napoli, che coordina l’ospitalità gratuita attraverso la propria rete di famiglie; Consulta delle Associazioni dell’VIII Municipalità di Napoli; Fondazione Migrantes presso la CEI; “Chikù” (ristorante italo-romanì); Rete Pangea; Fondazione Progetto Arca; Angeli di Strada Villanova; Caritas Nord est- Delegazione Caritas Triveneto, le parrocchie e le congregazioni religiose operanti sul territorio di Scampia; e con il patrocinio morale di Mediterranea Onlus; Aerco Associazione Emiliano Romagnola Cori e Centro Interculturale di Reggio Emilia.