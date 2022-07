Il ritorno del Reggae Napulitan'

Sarà l'estate con la sua voglia di sole, aria, mare, natura; sarà la convinzione che i tempi bui del covid sono alle spalle, fatto sta che Jovine e Tartaglia con il brano “L’uocchie tuoje” sugellano il legame artistico ed umano e firmano un gioioso e coinvolgente inno alla libertà, alla bellezza, all’armonia, alla felicità che viene dalle cose più vere e semplici e alla voglia di stare bene e stare assieme, come i ragazzi in spiaggia, al tramonto, che animano il video che accompagna il brano.

Disponibile su YouTube, il video (per la regia di Gianluigi Sorrentino ed editing di Giuseppe Rosario Esposito, produzione Incolorecommunication) mostra in particolare immagini davvero belle di natura selvaggia, protagonista e non semplice sfondo.

“L’uocchie tuoje”, su tutte le piattaforme digitali, sancisce anche il ritorno al reggae “Napulitan” di Jovine, che con gli ultimi due lavori - “Come LeBron James” e “Rock and Roll” - aveva cantato su sonorità inedite rispetto al suo repertorio.

“L’uocchie tuoje” è un Insieme a Jovine e Tartaglia, in questo viaggio pieno di felicità e speranza, ci sono Giuseppe Spinelli (chitarra), Massimo JRM Jovine (basso), Antonio Esposito (batteria), Enzo Anastasio (sax) e Gianfranco Campagnoli (tromba). Mastering Alessio Buso. Partenership Mevivo.