Musica, immagini video e luci animeranno 3 luoghi iconici di Napoli per le feste: dove e quando

A iniziare da stasera e fino al 7 gennaio, dalle 19 alle 23.00, Napoli regalerà una nuova emozionante esperienza: i grandi classici della canzone napoletana, proiezioni di immagini iconiche e giochi di luce creeranno un'atmosfera fiabesca in 3 luoghi simbolo della città con l'invito a postare sui social le immagini più belle e i selfie utilizzando gli hashtag #turismonapoli #comunedinapoli #cittametropolitanadinapoli. L'iniziativa è realizzata con il finanziamento di Città metropolitana nell’ambito del progetto "Natale a Napoli 2023".

"Napoli è una città molto amata e, in questo momento, la più attrattiva – dice l’assessore al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato – Abbiamo pensato di celebrare questo amore con alcune delle nostre musiche più belle e con le proiezioni di immagini suggestive sui nostri monumenti, promuovendo anche gli altri luoghi degni di attenzione dell'area metropolitana".

Gli itinerari

Rosso-passione il colore dominante scelto per la Chiesa del Gesù Nuovo, con accompagnamento di canzoni celeberrime in tutto il mondo come “’O sole mio”, “Tu si ’na cosa grande”, “Era de Maggio”, “Tu vuò fà l’americano” e un omaggio a Pino Daniele con “’O ssaje comme fa ’o core” scritta da Massimo Troisi.

Al Borgo Vergini sarà la voce di Totò, nato nel Rione Sanità, ad accompagnare i giochi di luce che si concentreranno su Palazzo dello Spagnuolo.

La tradizione napoletana e le sue storie animeranno quindi le proiezione in Piazza San Domenico.