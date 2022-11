E' napoletana l'app con cui gli artisti condivideranno le loro playlist: 150 milioni i release gratuiti

Furono i nonni a trasferire la famiglia in Germania per trovare un lavoro che a Napoli non c'era. E in Germania Davide Bonavita è nato, nel 1977, e cresciuto, tra la grande musica internazionale e le radici partenopee, divenendo un affermato imprenditore proprio nel campo musicale. Poi, un po' per gioco, un po' per passione, come solo i napoletani possono e sanno fare, l'idea di creare un social musicale gratuito per andare oltre la creazione di playlist, consentendo la loro condivisione, la notifica di news dal mondo della musica e far entrare nella community gli artisti invitandoli a condividere la musica che ascoltano. "Dietro e dentro Mevivo App c’è uno staff di professionisti composto da web master, grafici, sviluppatori, creator, analisti, social media – racconta Davide Bonavita – La musica è un mondo da scoprire e da condividere. La musica rende felici e offre viaggi fantastici. Ho immaginato la felicità di un fan che ascolta la playlist condivisa dall’artista che ama. Certo nelle interviste gli artisti spesso hanno raccontato e raccontano dei loro ascolti musicali. Ma poter ascoltare la playlist creata da Vasco Rossi, da Noemi, da Elisa o da Jovanotti, ad esempio, per chi li ama sarebbe una gioia infinita e anche un’occasione per riscoprire e amare i grandi successi di altre epoche".

Il social musicale Mevivo costituisce quindi lo strumento di realizzazione di tanti grandi sogni: rendere disponibile gratuitamente un immenso patrimonio musicale, avvicinare giovani e meno giovani alle novità del panorama internazionale della musica, custodire stili e linguaggi musicali, rilanciare le radici della cultura musicale e consentire a fan e beniamini di "dialogare" tra loro attraverso la condivisione della musica preferita che equivale a dire delle emozioni più vere e profonde. E non è un caso se, per lanciarlo, Davide Bonavita ha scelto Napoli, che da sempre sa guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Mentre il team Mevivo lavora per raggiungere l’obiettivo “Playlist Artisti”, l’applicazione - disponibile sui digital store - si propone già con ben 150 milioni di release disponibili.