Un anno di moda e cultura: pronto il programma 2022 della Fondazione Mondragone

Sotto la nuova direzione dell’avvocato Maria d’Elia, il Museo della Moda di Napoli, ad oggi unico museo pubblico dedicato al settore in Italia, presenta il programma delle attività che si terranno nella storica dimora storica di piazzetta Mondragone, a pochi passi dal Corso Vittorio Emanuele e da via dei Mille, per un 2022 all'insegna del glamour e della cultura.

L'opening è previsto per stasera, con esibizione dei Virtuosi di Sansevero. Quindi il 22 febbraio, alle 12, conferenza stampa, e, a partire dal 24 febbraio, Il viaggio nel tempo di Domenico Caracenia, mostra dedicata al maestro, per tanti padre della sartoria italiana.

“Nel 2022 la Fondazione Mondragone di Napoli – Museo della Moda vuole improntare le sue azioni culturali all’insegna di una partecipazione giovanile diversificata e consistente. Memore di aver ben rappresentato nel tempo la sua forte vocazione formativa, al di là della denominazione giuridica del momento storico, oggi più che mai, intende, confermarla a piena voce”, annuncia Maria d’Elia.