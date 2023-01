Il ministro della Cultura Sangiuliano: "ecco cosa penso di Capodimonte"

Befana napoletana per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo a Palazzo Fuga assieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in vista della firma del protocollo d'intesa che sancirà l'inizio dell'iter per il recupero funzionale della struttura.

Nel pomeriggio, accompagnato dal direttore Sylvain Bellenger, il ministro è stato in visita al Museo e al Bosco di Capodimonte. Sangiuliano si è soffermato in particolare nelle sale che ospitano la collezione Farnese, che ben conosce e ama, e nella Chiesa di San Gennaro dove si trova il nuovo decoro realizzato da Santiago Calatrava. "Il Museo e il Real Bosco di Capodimonte è un patrimonio immenso che va salvaguardato e sostenuto" ha quindi tenuto a sottolineare nel corso della visita