Musei d'Italia: quali sono i più amati dai visitatori. 6 su 13 sono in Campania

I primi dati dell’edizione di febbraio di #domenicalmuseo confermano il successo dell’iniziativa che consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali: "È un appuntamento che testimonia come questi siti siano un corpo vivo della Nazione - spiega una nota del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano - Tutti, italiani e stranieri, hanno fame di bellezza, sapere e conoscenza. Queste giornate accrescono chiaramente, ancora di più, la consapevolezza del valore identitario di questi luoghi. Perciò, come ho già avuto modo di annunciare, da quest’anno ci saranno 3 ulteriori giorni in cui si potrà accedere gratuitamente ai musei. Tre date che corrispondono ad altrettanti eventi importanti nella storia patria: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Desidero, infine, ringraziare il personale impegnato nella riuscita dell'iniziativa”.

I musei più visitati

Intanto i primi dati dell'affluenza della “Domenica al museo” dello scorso 5 febbraio tratteggiano la classifica dei musei più gettonati: