"Per il murales di Maradona due vicoli sopra": il cartello-indicazione in via Toledo | FOTO

Il murales dedicato a Diego Armando Maradona ai Quartieri Spagnoli è sempre più meta quotidiana dei turisti che arrivano in città. Ecco allora che qualcuno ai bordi di via Toledo si è organizzato a modo suo per non rispondere alle abituali domande e indirizzare i turisti con un cartello-indicazione 'sui generis' realizzato con il coperchio di una scatola di scarpe.

"Per il murales di Maradona due vicoli sopra (non chiedere, grazie)", si legge sull'originale e singolare cartello.