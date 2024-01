A Taverna del Ferro un nuovo murale di Maradona. L'annuncio

Incontro tra i vertici di palazzo San Giacomo e il Comitato di Lotta Ex Taverna del Ferro in vista dell’avvio dei primi lavori di demolizioni dei garage, previsti per il mese do febbraio. Discusse e ripercorse, in particolare, con il cronoprogramma, le modalità di collaborazione con il Comitato per agevolare il trasferimento delle famiglie nelle abitazioni che saranno realizzate.

Alloggi per tutti

Il sindaco Gaetano Manfredi ha rassicurato il Comitato riguardo al numero di alloggi previsti dal progetto, definiti sufficienti ad accogliere i nuclei familiari precedentemente censiti dall’Amministrazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento regionale.

Il murale di Maradona

Durante l’incontro, è stato affrontato anche il tema della demolizione del murale di Maradona realizzato da Jorit sulla parete della stecca lato Vesuvio. L'opera ha un innegabile valore simbolico, non solo per i tifosi, ma soprattutto per il quartiere.

L’idea - ha spiegato Manfredi - è di realizzare un processo partecipativo che coinvolga gli abitanti sia nella fase di demolizione del murale, che avverrà alla fine del cantiere prevista per il 2027, sia nella fase di realizzazione nel nuovo quartiere di una nuova opera dedicata sempre a Maradona coinvolgendo lo stesso Jorit.

“Dopo due anni di preparazione, gli abitanti di Taverna del Ferro e il quartiere di San Giovanni potranno finalmente prendere parte alla trasformazione concreta di questo quartiere. Nelle prossime settimane le prime demolizioni permetteranno di predisporre lo spazio necessario per costruire le prime case - ha detto il vicesindaco Laura Lieto - L’incontro di stamattina con il Sindaco dimostra la disponibilità all’ascolto delle comunità insediate e l’allineamento tra l’amministrazione e le esigenze del territorio, come sta avvenendo anche con il Comitato Vele di Scampia e con il Comitato di abitanti dei Bipiani di Ponticelli". Sul tema del murale il vicesindaco ha aggiunto "sappiamo bene quanto la città sia affezionata all’opera dedicata a Maradona, e proprio per questo vogliamo che l’arte pubblica sia parte di un percorso di cambiamento condotto insieme con gli abitanti”.

Il portavoce del Comitato Taverna del Ferro, Rosaria Cordone, ha definito “Soddisfacente l'incontro, ovviamente incentrato sulle istanze da noi esposte da tempo. Reputiamo che portare ad approvazione quanto prima il piano speciale sia un risultato che permette alla popolazione di Taverna del Ferro di affrontare quei problemi di occupazioni senza titolo e/o situazioni di morosità portandoli ad uno stato di regolarità ed avere l'assegnazione del nuovo alloggio. A nostro parere la collaborazione e il confronto con l'amministrazione, seppur in alcuni momenti della trattativa sia potuto essere aspro, siamo però onesti nel dire sia stato finora producente. Insomma la volontà che l'amministrazione sta impiegando per Taverna del Ferro siamo convinti porterà al raggiungimento di un grande obiettivo. Chiaramente come Comitato saremo vigili che tutti gli impegni vengano mantenuti”.