A piazza Miracoli si prepara la grande festa per l'inaugurazione del nuovo murale di Maradona. I tifosi della zona: "tutti invitati"

In un luogo reso celebre da film di ogni epoca, l'opera è stata realizzata grazie ai contributi dei commercianti e degli abitanti della zona. Il murale firmato dallo street artist Luciano Ranieri (suoi altri celebri Maradona a Napoli e in Campania).

A Piazza Miracoli fervono i preparativi per la festa di domani pomeriggio, quando è prevista l'inaugurazione del grande murale dedicato a Diego Armando Maradona: un modo per rendere onore all'idolo indiscusso del calcio napoletano (ci sono grandissimi campioni, ma nessuno è come lui, dicono tutti qui) e anche di far conoscere un pezzo della città pregno di storia e meraviglie nascoste che i più ignorano, anche chi a Napoli c'è nato o ci vive da sempre.

NapoliToday è andato a vedere che aria tira in piazza Miracoli, tra i tifosi e gli abitanti del quartiere. Inutile dire che abbiamo trovato una meravigliosa accoglienza, grande simpatia e, ovviamente, entusiasmo e gioia per l'11 azzurro che vola in vetta e fa sognare e sembrare possibile anche il riscatto turistico di una zona non bella, ma bellissima, che si sente dimenticata