Dedicato un murales a James Senese: l'omaggio al noto musicista partenopeo

Un murale è stato dedicato al noto musicista partenopeo James Senese. L'opera è stata realizzata in via Vincenzo Valente nel quartiere di Miano. A diffondere alcune immagini, già diventate virali, è l'autore del murale Mario Casti.

Queste le sue parole sui social: "È vero quello che disse Snoop Dogg: RINGRAZIO ME STESSO PER AVER CREDUTO IN ME . Fin qui ci siamo, peró credo anche che da soli non si va da nessuna parte per questo voglio ringraziare Alcas Italia e Vipa Colori per avermi dato una mano a realizzare questo omaggio personale che volevo fare al grande James Senese JNC. L opera lho compiuta insieme a Bons Granato e Danilo Mercogliano che sono due pittori eccezionali e Lorenzo De Falco che ci ha dato una mano importante.

Miano Protagonista e Salvatore Aldino si sono occupati dell aspetto burocratico affinchè avessimo i permessi dal Comune di Napoli. Eurocolor sas. La vernice che ci hai fornito SPACCA. ed infine Felice Romano come puoi mancare tu che mi hai creduto in noi e ci hai tenuto in ottima compagnia. Questo è il mio murales dedicato a James Senese . Adesso dimostrate un po di amore per questo PITTORE , non artista di strada".