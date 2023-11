"Munaciello", arriva il videogame napoletano per smartphone e tablet

Il Teatro San Carlo lancia “Munaciello - The San Carlo Theatre Adventure”, il primo videogame dedicato al Lirico di Napoli che mira a coinvolgere sempre di più i giovani e ad avvicinarli al mondo del teatro e dell’opera attraverso il gaming.

Nato in collaborazione con Stranogene srl, “Munaciello” è un gioco per smartphone e tablet, sia Apple che Android, e potrà essere scaricato gratuitamente.

Ispirato ai videogame degli anni ’80, “Munaciello - The San Carlo Theatre Adventure” è suddiviso in quattro “mondi” di 5 livelli ciascuno all’interno dei quali il protagonista di questa avventura, ovvero Faustino, si imbatterà in personaggi realmente legati alla storia del teatro tra cui: Carlo III di Borbone, Domenico Barbaja, Gioachino Rossini, Fanny Tacchinardi e Gaetano Donizetti.