Artisti e protagonisti uniti per il Principe della notte

Tutti quelli che hanno vissuto la movida a Napoli a cavallo dei due secoli conoscevano e adoravano il Peppe, il "principe della notte", come veniva chiamato Giuseppe Giannino, storico pr partenopeo che gestiva tra l'altro alcuni locali non solo a Napoli ma anche a Milano.

Brillante, generoso, coinvolgente e simpaticissimo, Peppe è scomparso ad inizio 2023, a 51 anni, dopo aver lottato come un leone per restare con la moglie e i due figli adolescenti. La malattia implacabile, sembrava essere stata sconfitta, ma è poi tornata più aggressiva e violenta. Durante le festività natalizie dello scorso anno, un suo messaggio sui social aveva sottolineato la gravità della malattia: “Ragazzi purtroppo le cose non vanno granché bene per il dolore, ho bisogno di raddrizzare il tiro sulla mia terapia, sono felicissimo di essere tornato a casa dalla mia family ma i dolori persistono. Ho un nuovo protocollo di cura e altri step nuovi da fare”. Nonostante i dolori, terribili, Peppe aveva voluto organizzare e essere presente con i figli e gli amici più cari al compleanno della moglie Fortuna. Poi ha chiuso gli occhi per sempre.

Tutti uniti per Peppe

Per ricordarlo, gli amici di sempre si sono riuniti nell’associazione Il Sorriso del Principe, presieduta da Raffaele Guarino, e nell’evento “Tutti uniti per Peppe”: un modo di stare assieme, mantenere viva la memoria per l'amico e fare qualcosa di bello e utile, come da volontà di Giuseppe Giannino, raccogliendo fondi per la ricerca, sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e sostenere le famiglie in difficoltà che si trovano a dover fronteggiare una malattia crudele.

Chi c'era

Direttore artistico Pino Oliva, hanno partecipano al celebration gala al Trianon, a titolo gratuito, Gianluca Capozzi, Vincenzo Comunale, Angelo Di Gennaro, Fabrizio e Aurelio Fierro, Gianni Fiorellino, Ciro Giustiniani, Mavi, Rosario Miraggio, Monica Sarnelli, Erminio Sinni e Mr Hyde. Sold out l'evento, straordinario lo spettacolo presentato da Gianni Simioli e Gaetano Gaudiero. Non sono mancati momenti di riflessione, con gli interventi della scienziata Annamaria Colao, del presidente Lilt Napoli Adolfo Gallipoli D’Errico e Alessandro Totaro, coordinatore del comitato scientifico dell’associazione “Il sorriso del principe”