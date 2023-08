In motorino senza casco, ma con il salvagente: l'immagine è virale

Un ragazzino è stato fotografato mentre era in sella ad uno scooter - accompagnato da un adulto - senza casco. I due, probabilmente, si stavano recando al mare visto che lo stesso ragazzino indossava un salvagente. L'immagine è stata inviata al deputato Francesco Emilio Borrelli. Questo il commento del segnalatore: "ome al solito mamma e figlio in motorino, per il minore niente casco… però almeno hanno il salvagente…”. La foto è diventata subito virale e tanti sono stati i commenti di condanna.