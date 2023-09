Nel Real Albergo dei Poveri attraverso le foto di Giancarlo De Luca

Inaugura al Museo Archeologico Nazionale di Napoli la mostra fotografica di Giancarlo De Luca “Il Real Albergo dei Poveri”. Il progetto, a cura di Roberta Fuorvia, sarà ospitato nelle sale del Museo dedicate alla Collezione Farnese. Costruito nel XVIII secolo per volontà del re Carlo di Borbone su progetto di Ferdinando Fuga, il Real Albergo dei Poveri oggi più conosciuto come Palazzo Fuga è uno dei più grandi edifici settecenteschi mai terminato, per decenni oggetto di riflessioni architettoniche, ingegneristiche e sociologiche.

Giancarlo De Luca, fotografo appassionato di particolari con cui costruisce una solida ossatura narrativa dei luoghi più iconici di Napoli, restituisce nei propri scatti in bianco e nero la storia dell’antico edificio che è anche storia della città.

Le fotografie selezionate per il progetto sono frutto di una ricerca iniziata dieci anni fa. “Oggi che siamo, finalmente, alle porte di un’attività di restauro e riqualifica dell’Albergo, mi sembra doveroso affidare alla cultura collettiva un pezzo importante della sua memoria" spiega De Luca. “La scelta grafica di richiamare alcuni oggetti o elementi architettonici presenti nelle fotografie di Giancarlo De Luca, rende piacevolmente fatiscente questo viaggio tra le immagini concretizzando e cristallizzando la fumosità di alcuni ricordi che aleggiano ancora in quegli ambienti”, dice la curatrice Roberta Fuorvia