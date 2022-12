A Natale RegalaSud: il 14 dicembre al Renaissance Mediterraneo mostra mercato delle imprese del Sud

Sono tante le piccole imprese del Sud a conduzione familiare che portano avanti una grande tradizione realizzando produzioni di assoluta qualità che, tuttavia, restano sconosciute perché non riescono a superare la doppia barriera della grande distribuzione e della pubblicità. Per consentire al grande pubblico di conoscerle nasce il Progetto CompraSud, promosso dalla Fondazione il Giglio e sostenuto da associazioni e gruppi identitari e meridionalisti, tra i quali il Movimento Neoborbonico, che dà appuntamento per questo mercoledi, 14 dicembre, dalle 17 alle 20.30 all’Hotel Renaissance Mediterraneo di Largo Ponte di Tappia.

A Natale RegalaSud

La selezionata mostra-mercato delle imprese meridionali vedrà in vetrina alimentari, vini, gioielleria, editoria, cultura e servizi: “A Natale RegalaSud – dice Marina Carrese, presidente della Fondazione il Giglio – torna dopo due anni di interruzione per le restrizioni imposte dal Covid-19, è un’occasione per avvicinare nuovi consumatori alle imprese, e per fare rete tra le imprese. La spesa dei meridionali è pari all’importo di una legge finanziaria – secondo i dati pubblicati dall’ economista Paolo Savona – di questo importo il 90% resta al Nord, in una prospettiva da colonia”.

Nel corso della serata sarà presentato il libro “Diario dell’assedio di Gaeta”, di Charles Garnier. Poi, musica con Gianni Aversano e Nino Apreda di “Napolincanto”.