Al Mann i Gladiatori diventano di carta

In una sorta di cortocircuito temporale, che rimanda a "Il Cavaliere inesistente" di Italo Calvino, cartone e carta riciclata per la performance degli artisti Lovari e Palumbo

La creatività dell'arte contemporanea trasforma le pesanti armature dei gladiatori in leggerissimi involucri di carta e cartone, tra echi e rimandi che portano lo spettatore a riflettere sulla complessità dell'eroe e sul senso dello scontro fisico. Prende vita così, da mercoledì 5 maggio, nella saletta Ambassador del MANN, la videoinstallazione "Gladiatori di carta" di Sara Lovari e Mauro Maurizio Palumbo.

Gladiatori di carta: perché

Il progetto artistico, coordinato dall'architetto Silvia Neri (progettista di "Gladiatorimania"), prevede la combinazione di due momenti distinti: Sara Lovari, che ha già realizzato al Museo la personale "A pesca di vita", ha costruito una fantastica armatura con carta ricicliata, ispirata alle dotazioni indossate dalle diverse classi di Gladiatori. In una sorta di cortocircuito temporale, che riecheggia le atmosfere simboliche de "Il Cavaliere inesistente" di Italo Calvino, sarà poi Mauro Maurizio Palumbo a vestire elmo e calzari di cartone, brandendo una spada altrettanto leggera fatta di fogli riciclati: il video della perfomance sarà proiettato in sala e resterà disponibile per tutta la durata della mostra "Gladiatori".

"Un uomo vestito di cartone, un’armatura che diventa casa, un rimando e una riflessione anche ad una emergenza sociale come i senza tetto che avvolti in cartoni nelle lunghe notti fredde sono dei gladiatori senza armatura. I Gladiatori di oggi, quelli che combattono per vivere sopravvivere all’ombra di un cartone", commentano Lovari e Palumbo, che in occasione della presentazione incontreranno il pubblico - ovviamente nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid - a partire dalle ore 17.

Da giovedì 6 maggio, invece, il cantiere all'ingresso del MANN sarà brandizzato con le illustrazioni di Blasco Pisapia, autore del volume "Nico e l'emo del Gladiatore" (Electa Editore).