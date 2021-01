È morto tragicamente il commerciante Umberto Sbrescia

Lutto per la categoria dei fotografi di Napoli e provincia: è morto infatti tragicamente Umberto Sbrescia. Classe 1954, gentile, disponibile, competente, Umberto Sbrescia era da sempre un essenziale punto di riferimento per amatori e professionisti che si ritrovavano nel suo negozio di via Silvio Spaventa, a ridosso di Piazza Garibaldi.

"Vedere andare via così un professionista, un amico, soprattutto una persona onesta come Umberto, ha del crudele e lascia senza parole - dice il fotografo Rosario Morisieri - è stato una guida più che consulente e fornitore per generazioni di fotografi che, con lui e grazie a lui, sono cresciuti. Il suo cognome a Napoli era un brand, una garanzia di affidabilità. Quello che più ci mancherà sarà il suo sorriso sornione sotto il voluminoso baffo, la sua presenza, il suo saper essere accanto". E sono davvero tanti i fotografi che uniti nel cordoglio attraverso il gruppo Photo Social Club stanno affidando a Facebook il loro saluto a Sbrescia: "Buona luce, Umberto" scrivono così, tra gli altri, Bruno Ciniglia, Barbara Forte, Mariella Zifarelli e Ivonne De Rosa