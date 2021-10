Barbara D'Urso, "cuore spezzato" per la morte di Rossano Rubicondi

Rossano Rubicondi è morto ieri a 49 anni. Tra i tanti messaggi, per la dolorosa notizia, c'è anche quello di Barbara D'urso. La conduttrice napoletana, attraverso i social, si è mostrata sconvolta per la morte dell'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, che aveva lavorato in diverse occasioni anche con lei.

"L'ho appena saputo, ciao Rossano", è il messaggio della D'Urso con tanto di "cuore spezzato". Rossano Rubicondi sembra fosse malato da circa un anno, ma aveva tenuto la cosa ben nascosta. Ricordato per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, Rubicondi era noto anche per essere il quarto marito di Ivana Trump e l'ex di Belen.