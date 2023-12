Si spegne il sorriso di Paolo. Licenziato dalla Whirlpool, il suo ultimo sogno un ristorantino a Baia

Di Paolo Brancaccio resteranno scolpiti, indelebili nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, il sorriso e la capacità di resistere ai colpi più duri che la vita sa dare. Faceva l'addetto alla sicurezza dello stabilimento Whirlpool di via Argine, dopo aver iniziato alla catena di montaggio.

A maggio del 2019 era stato tra i 430 lavoratori messi alla porta dalla fabbrica.

Paolo non si era lasciato prendere dallo sconforto e aveva investito ogni cosa creando un delizioso locale a Baia - Antro Divino - aperto poco prima della pandemia. Nonostante lo stop del lockdown, il locale - diretto dalla compagna Anna Di Meo, con in cucina lo chef Nicola Scotto Di Luzio - si è imposto all'attenzione per i suoi piatti generosi e originali, ad iniziare dai crudi di pesce per finire ai dolci, e uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

"Il locale è piccino ma sufficiente per la nostra idea di ristorazione: sostenibile dal punto di vista umano e alla portata di tutte le tasche - diceva sorridendo - siamo qui a preparare piatti, orgogliosi di quello che abbiamo costruito".

La notizia della malattia è arrivata poco dopo la fine della pandemia, come un fulmine a ciel sereno. Incurabile e terminale avevano detto i medici. Ma Paolo, il combattente, non si è arreso ed è andato avanti, sempre sorridendo, nonostante i dolori terribili, le terapie, il venir meno delle forze, fino a quando ha dovuto chiudere gli occhi, senza un lamento né una recriminazione. Mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto e che adesso si stanno stringendo attorno alla compagna.