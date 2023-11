Napoli piange Lucio Righetti

Lucio Righetti era un innamorato cronico, uno che sapeva trovare il lato positivo di ogni cosa e non si tirava mai indietro quando si trattava di fare: per l'ambiente, per la città, per gli amici. Così quando la malattia - subdola, infame e inesorabile - lo ha colpito l'estate scorsa, lui si è rimboccato le maniche e ha iniziato a lottare.

Ha lottato come un leone per quella vita che amava tanto e attraverso i social ha trasformato la malattia in un modo per stare vicino, informare, dialogare, discutere, ridere, stare assieme insomma, ai tantissimi amici digitali e non presenti nella sua vita. Mai pietismo, mai retorica, mai un lamento, ma la lucida consapevolezza di quello che stava accadendo dentro al suo corpo, rapidamente minato e divorato da un cancro che le terapie non potevano sconfiggere.

Il 26 ottobre scorso la sua ultima "diretta Fb" per gli amici, quindi un silenzio assordante che aveva fatto paura a tutti quelli che gli volevano bene: "Caro Lucio, Ti scrivo perché il tuo silenzio mi dice che stai lottando ..... Ricordo i giorni di lavoro passati insieme e ricordo molto bene il tuo modo di sorridere alla vita .... Non posso aiutarti ma posso dirti che ogni sera al calar della notte pensa che domani il sole sorgerà ancora per scaldare il nostro cuore e per ricordarci che un altro giorno sta iniziando .... Giorno dopo giorno un sorriso un abbraccio una parola .... Tutto continua nulla a fine ...... Chi ti è accanto ti ama e so che anche tu ami loro e questo non finirà mai ..... Ogni mattina ... Ricorda ..... guarda il sole ....." scriveva sulla sua pagina Facebook 3 giorni fa Gianpaolo Soldà. "Forza Lucio, ti vogliamo bene" il messaggio del fotografo Ferdinando Kaiser. "Di amici veri e sinceri non ne capitano molti nella vita, 1 max 2, il mio si chiama Lucio Righetti ed è tra le persone più belle che io abbia mai incontrato. Quando mi presentò a suo fratello Stefano gli disse "questo è l'altro mio fratello, comportati di conseguenza". Forza Lucio" diceva Enzo Iovino.

La notizia della sua morte oggi è come una pugnalata.