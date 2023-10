La moglie di Misterpellapazzo: "Una settimana senza di te, manchi come l'aria"

Ad una settimana dalla scomparsa di Lorenzo Della Femine, in arte su Tik Tok Misterpellapazzo, la moglie Susy ha pubblicato sui social un post: "Una settimana senza di te, manchi come l'aria".

L'influencer seguitissimo sui social prima del giorno tragico in cui ha perso la vita era stato ricoverato in ospedale per alcuni esami clinici. Lunedì scorso però un malore mentre era in casa ha spezzato la vita del 40enne, nonostante i soccorsi tempestivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Non c'è nessuna raccolta fondi per Lorenzo"

Susy, pochi giorni dopo il decesso del marito aveva messo tutti in guardia, dissociandosi dalle iniziative di raccolta fondi spuntate come funghi sui social, invitando a "non donare",

"Ragazzi vi scrivo queste parole senza forze, ma devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo delle live e dicono che raccolgono dei soldi per me e per i miei figli, per pagare il funerale a mio marito. Non è vero niente. Non donate a queste persone. Grazie a tutti", il suo post.