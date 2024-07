Addio a Maurizio Cerino, tra gli ultimi grandi cronisti di "nera"

65 anni portati con fatica sulle sue larghe spalle di giornalista vero, di quelli che consumano le scarpe per seguire le notizie, ovunque conducano, Maurizio Cerino la cronaca dell'ultimo mezzo secolo di Napoli non l'ha solo raccontata, ma l'ha anche fatta: innumerevoli gli scoop messi a segno, con un raro fiuto e una incommensurabile conoscenza del territorio e delle sue dinamiche, in particolare della criminalità organizzata.

Nel 1995 ebbe il premio Cronista 1995 per aver scoperto la "strana" morte del professore Antonio Vittoria, preside della facoltà di Farmacia, indagato per la tangentopoli sanitaria.

Suo il libro "Da Corleone a Torre Annunziata: il caso Siani" edito dal Comune di Melito di Napoli, sua la sceneggiatura del film corto "Mehari" per la regia di Gianfranco De Rosa - prod. European film communication, al quale venne assegnato il nastro d'argento della stampa specializzata al Film festival di Taormina (2001-2002), Cerino ha co-firmato la sceneggiatura del film FortApàsc di Marco Risi, assieme allo stesso Risi, Andrea Purgatori e Jim Carrington.

Napoletano doc, sposato e padre orgoglioso di due figli, era laureato in Scienze della Comunicazione: amava la musica e suonava in modo straordinario; amava la fotografia e fotografava da professionista; curioso e generoso, metteva passione in tutto quello che faceva. Per un quarto di secolo ha operato nella redazione de Il Mattino di Napoli e poi nel team che si è occupato del lancio del quotidiano sul Web.

Era da tempo che i colleghi che avevano avuto il privilegio della sua amicizia non riuscivano a mettersi in contatto con lui, segno che la malattia metabolica contro la quale combatteva da anni stava avanzando, minandolo nel corpo, ma sicuramente non nello spirito, perché Maurizio Cerino è stato sempre un combattente, soprattutto una persona che davanti alle ingiustizie non si è mai voltata dall'altra parte, scegliendo sempre di rischiare in prima persona, di rischiare tutto, per il valore fondante del giornalismo: la verità