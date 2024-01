Morto improvvisamente il giornalista Renato Rocco

Solo il 2 gennaio annunciava "Ok, si ricomincia. Riorganizzazione e rilancio Unione Cronisti". Cronista di razza, di quelli abituati a consumare la suola delle scarpe recandosi sempre sui luoghi a scovare la verità dietro ogni fatto, una vita difficile come per tutti coloro che hanno una missione da compiere, Renato si è spento stamane, all'improvviso, per un infarto.

Il saluto dei colleghi sui social

Tanti i messaggi di cordoglio sui social da parte dei colleghi.

"Ci sono i colleghi, ci sono gli amici, ci sono poi, ma sono pochissimi, quelli che non puoi definire se non fratelli…. Renato Rocco era un fratello e non riesco a smettere di piangere… Grazie Rena’ per 40 anni di amicizia… quella vera … Arrivederci" scrive su Facebook Mimmo Annunziata.

"Se ne va un vero amico, un grande professionista che mi ha sempre dimostrato tanto affetto e stima... che dolore Renato... fa ancora più male pensando a quel caffè che dovevamo prendere da tempo, ai progetti di cui volevi parlarmi e all'entusiasmo che mettevi in ogni cosa... ciao amico mio, ti porterò sempre nel mio cuore", dice Vittoria Biancardi.

“Ciao Renato. Che dispiacere che mi hai dato stamattina!!! Ma tanto ci rivedremo, ti sei solo anticipato con il tuo “passo” veloce da camminatore incallito!", scrive Antonio Scolamiero.

Renato lascia i figli Edoardo ed Antonio, che avevano perso la mamma, Alessandra Origo, anche lei giornalista, solo il 3 novembre scorso.

I funerali si terranno giovedì 25 gennaio, alle 16, alla parrocchia di San Vincenzo Pallotti in via Manzoni n. 1.