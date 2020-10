Morto Antonio, fratello di Paolo Cirino Pomicino

E' morto ieri Antonio Cirino Pomicino, tra gli indiscussi protagonisti della vita sociale napoletana a cavallo del milIennio, imprenditore siderurgico e fratello del più noto Paolo, braccio destro di Giulio Andreotti, ex ministro del bilancio nei mitici anni 80 del secolo scorso. A portarlo via non è stato il Covid, contratto e vinto con la determinazione e l'ottimismo di sempre nel corso della prima ondata dell'epidemia, ma un problema cardiocircolatorio.

Brillante giovanotto di oltre ottant'anni Tonino, come lo chiamavano gli amici, con la sua allegria contagiosa riusciva a far vedere sempre il lato positivo delle cose, nonostante le difficoltà che la vita non gli aveva risparmiato: finito nel tritacarne di Tangentopoli ne era uscito assolto con formula piena e indennizzo. Membro del Rotary, anima del Canottieri Napoli, tra l'altro, Antonio Pomicino era console onorario del Marocco, terra che amava sinceramente proprio come amava Napoli e il mare.