Pasqua e Pasquetta: i monumenti e siti pubblici più visitati. Palazzo Reale di Napoli batte il Cenacolo di Leonardo da Vinci

“In questi due giorni ho personalmente parlato al telefono con molti direttori di musei e parchi archeologici, si confermano numeri notevoli che confortano il nostro lavoro. Questa mattina ho visitato il Parco Archeologico di Ostia Antica, ricco di reperti, uno dei più vasti. Sono andato a ringraziare, come ieri a Palazzo Barberini, gli addetti al sistema dei beni culturali che, con il loro lavoro, rendono possibile questi successi di pubblico. Siamo impegnati a spendere rapidamente e bene le risorse del PNRR e altri stanziamenti per guadagnare in efficienza e qualità dei servizi. I musei e i parchi archeologici sono la geografia della nazione, memoria storica del popolo italiano. Visitarli consente a ciascuno di noi di arricchirsi”: a dirlo è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in relazione ai primi dati disponibili relativi all’affluenza di visitatori nei luoghi della cultura statali, nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

La classifica

Pasqua

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 27.647;

Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 16.073;

Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 11.287;

Galleria dell'Accademia di Firenze 7.223;

Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 6.577;

Reggia di Caserta 4.762;

Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 3.956;

Museo archeologico nazionale di Napoli 3.000;

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 2.336;

Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 1.727;

Galleria nazionale dell'Umbria 1.289;

Villae - Villa Adriana 1.282;

Complesso monumentale della Pilotta 1.220;

Rocca demaniale di Gradara 1.189;

Gallerie dell'Accademia di Venezia 1.033;

A questi dati vanno aggiunti 23.437 visitatori del Vittoriano, 9.028 visitatori del Pantheon e 7.314 visitatori del Giardino di Boboli.

Pasquetta

Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 21.710;

Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 17.739;

Reggia di Caserta 8.934;

Villae - Villa d'Este 4.443;

Galleria dell'Accademia di Firenze 3.969;

Parco archeologico di Ercolano 3.006;

Museo archeologico nazionale di Napoli 2.700;

Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 1.933;

Castel del Monte 1.324;

Musei del Bargello - Cappelle Medicee 1.300;

Galleria nazionale delle Marche 1.163.

A questi dati si aggiungono 21.242 visitatori del Vittoriano, 8.748 visitatori del Pantheon e 10.172 visitatori del Giardino di Boboli.