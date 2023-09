Monteruscello Fest: lunedì via alla seconda edizione con chef stellati e tanta musica e spettacolo

Parte questo lunedì, 11 settembre, in Piazza Agro City di Pozzuoli, l'attesissima edizione 2023 di Monteruscello Fest, la due giorni organizzata dagli imprenditori flegrei Daniele e Simone Testa e Giovanni e Vincenzo Tammaro, con il patrocinio del Comune di Pozzuoli, dell’Aicast e della Camera di Commercio, per promuovere le meraviglie enogastronomiche della zona e sostenere il progetto di Fondazione Telethon attuato dal Tigem - Istituto Telethon di Genetica e Medicina, cui saranno devoluti gli incassi.

Food: 100 gli stand allestiti in ogni serata

Musica a cura del dj Gigi Soriani, presentatrice Fatima Trotta, grandi ospiti lunedì Gigi Finizio e martedì Sal Da Vinci, il ticket d'ingresso consente l'accesso a tutti i ben 100 stand di food allestiti per ognuna delle due serate.

Tra le prelibatezze da assaggiare anche quelle preparate da 10 chef stellati: Gennaro Esposito (2 stelle Michelin), Luigi Salomone, Angelo Carannante, Peppe Aversa, Lorenzo Montoro, Paolo Gramaglia, Domenico Iavarone, Pasquale Palamaro, Nicola Somma e Paolo Barrale.

Tanti gli stand dedicati alla pizza, declinata sia in versione tradizionale che contemporanea, e poi bracerie, friggitorie, noti brand della ristorazione, paninoteche, pasticcerie, gelaterie. Spazio ovviamente anche a vino, birra e cocktail e ai prodotti della filiera agricola flegrea e del Mac.

Le prevendite online (donazione minima di 40 euro per una singola serata o di 60 euro per le due serate dell'11 e 12 settembre, ingresso a partire dalle ore 19) attestano che si sta andando verso il sold out. Gigi Finizio, Sal Da Vinci e la conduttrice del Monteruscello Fest Fatima Trotta hanno confermato la partecipazione a titolo gratuito come contributo alla causa cui è finalizzato l’evento. E a titolo gratuito partecipano anche gli operatori del settore food. I bambini di altezza inferiore ad un metro, accompagnati da almeno un adulto pagante, non necessitano di biglietto.