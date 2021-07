Mons. Battaglia dice messa al Policlinico federiciano

La visita in occasione della festa di San Camillo de Lellis, patrono degli infermi

In occasione della festa di San Camillo de Lellis, patrono degli infermi, del personale sanitario e degli ospedali, l'Arcivescovo Metropolita di Napoli Domenico Battaglia ha celebrato la Santa Messa al Policlinico Federico II.

Durante l'omelia mons. Battaglia ha ricordato quanto sia importante dare amore al prossimo ed in particolare alle personeche hanno bisogno di aiuto e sostegno.

Parole di incoraggiamento per tutto il personale sanitario e per i malati, cui ha rivolto l'invito a non arrendersi mai, anche nei momenti più duri e difficili.

Alla messa erano presenti, tra gli altri, il rettore della Federico II Matteo Lorito, il direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Anna Iervolino, il direttore sanitario Emilia Anna Vozzella, il presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Maria Triassi e tanti pazienti, medici e operatori del Policlinico federiciano.