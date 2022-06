Monopattini: gratis due sblocchi ai maturandi 2022 da Helbiz

Helbiz prosegue il suo impegno per una mobilità sempre più sicura e sostenibile. Dopo l’iniziativa dedicata agli studenti in occasione del loro ultimo giorno di scuola, infatti, l’azienda leader nella micromobilità mette adesso a disposizione dei maturandi due sblocchi gratuiti, fruibili a partire dal 22 giugno.

L'offerta

L’offerta, dedicata agli studenti che nei prossimi giorni sosterranno gli esami di Stato, è valida in tutte le 19 città italiane dove il servizio Helbiz di sharing è attivo, dunque anche nella nostra città.

Come avere gli sblocchi gratis

Per poter fruire dei due sblocchi omaggio basterà scaricare l’app di Helbiz e compilare il form online.

L’app fornisce inoltre informazioni utili per guidare i mezzi in modo corretto e in assoluta sicurezza: un tema particolarmente caro ad Helbiz, che è impegnata per offrire ai cittadini mezzi sicuri, innovativi e tecnologicamente avanzati fin dagli esordi, avvenuti nel 2015. Sede a New York City, oltre 40 licenze nelle città in tutto il mondo, Helbiz ha 2,7 milioni di utenti registrati.